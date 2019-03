Comité de Solidariedade com a Palestina pede a Conan Osíris para boicotar Eurovisão em Israel

O Comité de Solidariedade com a Palestina, o SOS Racismo e as Panteras Rosa escreveram uma carta ao vencedor do Festival da Canção 2019, Conan Osíris, a apelar que não vá a Israel ao Festival Eurovisão da Canção

Conan Osíris venceu, este sábado, a final do Festival da Canção , com a canção "Telemóveis" e deverá representar Portugal no Festival da Eurovisão, que acontece em Telavive, Israel, em maio.

O Comité de Solidariedade com a Palestina acredita que o cantor terá em conta a carta assinada pelas três organizações.

Em declarações à TSF, Elsa Sertório, que pertence ao comité, explicou o apelo: "Não seria uma ação isolada [de Conan Osíris], seria incluída na campanha internacional para Boicote, Sanções e Desinvestimento a Israel (BDS). É uma campanha que está a ser seguida por muitos artistas pelo mundo fora."

O movimento existe desde 2005 e, segundo o Comité de Solidariedade com a Palestina, "está cada vez mais forte". "Há muitos artistas que já cancelaram concertos agendados para Israel, outros que recusaram mesmo o convite. Um dos mais conhecidos é o Roger Waters, dos Pink Floyd", apontou Elsa Sertório.

"O que nós pedíamos ao Conan era que aderisse a essa campanha e juntasse o seu nome aos dos outros artistas que têm aderido ao boicote a Israel. É uma forma de pressão para isolar Israel enquanto permanecer no apartheid e ocupação da Palestina", reforçou.

Um pedido a que o Comité de Solidariedade com a Palestina acredita que Conan Osíris será sensível.

"[Conan Osíris] é um jovem irreverente. (...) Ele pode ficar na História como alguém que teve a coragem de cancelar a participação na Eurovisão (...) e escolher os direitos humanos", afirmou Elsa Sertório.