Diretor artístico de Serralves demite-se devido a exposição fotográfica restrita

O direitor artístico do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, João Ribas, apresentou esta sexta-feira a demissão do cargo. Na origem da decisão estará a imposição de uma restrição etária - só para maiores de 18 anos - a parte de uma exposição fotográfica de Robert Mapplethorpe que inclui imagens sexualmente explícitas.

A TSF confirmou esta demissão através de fonte oficial de Serralves, que acrescentou que a instituição não comenta, para já, esta demissão.

A exposição em causa foi inaugurada com menos fotografias do que as que tinham sido inicialmente anunciadas por João Ribas. Segundo o JN , estas fotografias não foram expostas por não existir espaço suficiente nas salas destinadas à exposição e não por decisão da administração. Em declarações ao Público , que avançou a notícia, João Ribas explicou não ter condições para continuar a ocupar o cargo.

Esta quinta-feira, João Ribas tinha acompanhado o repórter da TSF, Rui Tukayana, numa visita precisamente a esta mostra de fotografia. Durante esta visita, o diretor artístico demissionário explicou que não cabe a Serralves condicionar o que os visitantes veem e que essa é uma escolha do público.

"A função do museu é representar as complexidades do nosso tempo e é fazer isso com bom senso e dando oportunidade a todos de poderem ver a exposição", disse João Ribas.

João Ribas destaca a importância da exposição.

Durante esta visita, João Ribas defendia que esta era uma exposição que representaria uma mais-valia para o museu, adiantando que não foi organizada a pensar no pudor mas sim na importância de "um artista que foi mostrado em museus pelo mundo inteiro, obras que são absolutamente fundamentais na história da arte e que são vistas por centenas de milhares de pessoas".