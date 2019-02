Estão escolhidas as melhores imagens de fotógrafos e amadores dos Sony Awards

A Sony e a Organização Mundial de Fotografia voltam a escolher as melhores fotografias do ano e, esta terça-feira, divulgaram os vencedores da "Categoria Aberta".

PUB

O concurso foi aberto a fotógrafos amadores e profissionais e recebeu candidaturas de 195 países. Entre estas, a Sony World Photography Awards escolheu as dez fotografias vencedoras onde se incluem temas bastante distintos.

O vencedor da categoria será conhecido no próximo dia 17 de abril, na Somerset House, em Londres, e receberá um prémio monetário de cinco mil dólares.

Além da "Categoria Aberta", a Sony Awards deu ainda a conhecer os vencedores nacionais, onde se encontra o português Rui Caria.

Eis a lista completa dos melhores da "Categoria Aberta":

Christy Lee Rogers, EUA, 'Harmony'

Philippe Sarfati, França, 'Heatwave'

Pan Jianhua, China, 'Shadow Puppetry'

Martin Stranka, República Checa, 'Dreamers and Warriors'

Hal Gage, EUA, 'Stumps, Alder Lake, Nisqually River, Washington'

Tracey Lund, Reino Unido, 'Underwater Gannets'

Richard Ansett, Reino Unido, 'Grayson Perry - Birth'

Rachel Yee Laam Lai, Hong Kong SAR, 'Peony and Leaves'

Carole Pariat, França, 'Open Air Toilet: When will it end?'

Nicolas Boyer, França, 'Woman wearing a Wedding Dress'