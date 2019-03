Global Media organiza festival internacional no Brasil

Salvador, no estado brasileiro de Bahia, vai ser o centro da Língua Portuguesa durante três dias. O FELPO vai reunir o melhor da música, da literatura, do cinema e da culinária lusófona. No palco o FELPO vai juntar artistas como Daniela Mercury, Saulo, António Zambujo, Ana Moura, Paulo Flores, entre outros.

À mesa, a chef baiana Tereza Paim será a anfitriã. A Casa Tereza vai eceber o português Vítor Sobral e o angolano Helt Araújo para a degustação de uma fusão dos sabores dos três países. Os chefs irão ainda alimentar um programa de rádio, que será gravado e posteriormente transmitido pela TSF.

O FELPO irá juntar ainda, na Praça da Mariquita, os autores Itamar Vieira Júnior, Paloma Amado, Sérgio Rodrigues e Ricardo Viel, para uma conversa aberta sobre aquilo que os une: a Língua Portuguesa.

A festa está integrada nas celebrações oficiais do aniversário da capital da Bahia que completa 470 anos de história. O festival que decorre nos dias 28, 29 e 30 de Março é uma parceria com a Prefeitura de Salvador. Salvador é o ponto de partida do FELPO, que não terminará em março. Está prevista uma segunda edição do Festival lusófono ainda em 2019, em Lisboa.



Programa:

Dia 28 de Março - a Festa dos Sabores

Local: Restaurante Casa de Tereza (Rio Vermelho)

Participantes: Tereza Paim, Vítor Sobral e Helt Araújo. António Zambujo, Daniela Mercury, Paulo Flores, Saulo, Magary Lord, Ana Moura, Márcia Freire, Carla Cristina e Márcia Short, Bel Borba, Itamar Vieira Júnior, Ricardo Viel, Paloma Amado + convidados FELPO

Dia 29 - o Concerto

Local: Farol da Barra

Participantes: Daniela Mercury, António Zambujo, Saulo, Paulo Flores, Ana Moura, Magary Lord, Márcia Freire, Carla Cristina e Márcia Short

Dia 30 - a Troca de Livros

Local: Praça da Mariquita (Rio Vermelho)

Participantes: Itamar Vieira Júnior, Paloma Amado, Ricardo Viel e Sérgio Rodrigues