Já há datas para o Mimo do próximo ano. As imagens de 2018 são imperdíveis

No rescaldo de mais uma edição do festival Mimo, já são conhecidas as datas para a edição do próximo ano. A música de todo o mundo regressa a Amarante nos dias 26, 27 e 28 de julho de 2019.

Lu Araújo, diretora do Mimo Festival, garante que o balanço da edição de 2018 "é extremamente positivo" e acrescenta que o Mimo se afirma "como um festival português com uma missão assumida: dar espaço ao que vai acontecendo de novo na cena artística mundial".

A opinião da organizadora do festival é partilhada pelo músico Rui Veloso, que subiu ao palco no segundo dia do evento. Em entrevista à TSF, Rui Veloso disse que o festival tem uma vertente "pedagógica", uma vez que traz sonoridades de todo o mundo para Portugal: "É importante ver coisas boas do mundo inteiro".

A energia do festival casa bem com os Dead Combo, que procuram noutros pontos do planeta as inspirações para as músicas que compõe. "A nossa música também são ecos de vários pontos geográficos", dizem.