Já se conhece o próximo anfitrião nos Óscares

Kevin Hart, de 39 anos, vai suceder a Jimmy Kimmel e foi o próprio a anunciar a novidade aos seguidores da sua página oficial no Instagram. "Durante anos questionaram-me se algum dia seria o anfitrião dos Óscares e a minha resposta foi sempre a mesma... dizia que seria a oportunidade de uma vida enquanto comediante e que iria acontecer quando fosse suposto. Estou muito feliz por dizer que esse dia finalmente chegou."

"Este era um objetivo que tinha há muito tempo... ter a possibilidade de fazer parte da lista lendária de apresentadores que subiram ao palco é inacreditável. Sei que a minha mãe está neste momento com um sorriso de orelha a orelha", acrescentou o comediante.

Kevin Hart começou a sua carreira no stand-up comedy em espetáculos ao vivo e participou em filmes como "Scary Movie 3", "Scary Movie 4", "Não Há Família Pior!", "A Turma da Noite", "Jumanji: Bem-Vindos à Selva". Já apresentou os BET Awards em 2011, os MTV Video Music Awards em 2012 e os MTV Movie Awards em 2016.

Ontem, a Hollywood Reporter escrevia que a Academia de Hollywood tem tido dificuldade em encontrar o anfitrião certo nos últimos anos e que tem recebido várias recusas. De acordo com a publicação, atualmente a função será mal remunerada para o retorno que tem em termos de prestígio, ao contrário do que acontecia no passado.

Entre os nomes que terão recusado o convite da Academia, diz a Hollywood Reporter, estão Tina Fey e Amy Poehler, Oprah Winfrey, Julia Louis-Dreyfus, Jerry Seinfeld e Justin Timberlake.

A 91.ª cerimónia dos Óscares decorre a 24 de fevereiro, em Los Angeles.