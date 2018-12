"Little Portugal" de Toronto transformada em museu ao ar livre

"Como artistas latino-americano somos bem recebidos pela comunidade portuguesa em Toronto. Este é o nosso tributo aos portugueses por toda a sua influência na cidade de Toronto", disse à Lusa o responsável do museu Rodrigo Ardiles, no Canadá há dois anos, proveniente de Valeparaíso (Chile).

O Museu ao Ar Livre da Dundas West, tem a sua abertura prevista para março de 2019, e vai ficar dotado numa fase inicial com 20 graffitis, desenhados por artistas sul-americanos nas paredes dos edifícios do 'Little Portugal' de Toronto, entre as avenidas Ossington e Lansdowne.

O promotor mostra-se orgulhoso pelo "tributo à comunidade portuguesa", salientando que os portugueses foram os primeiros a chegar àquela zona, "primeiro que muitas outras comunidades".

"O museu terá uma coleção de mais de 30 murais em vários formatos, quer pequenos ou grandes. Um formato que está ligado à cidadania, com os próprios valores do Little Portugal", frisou Rodrigo Ardiles.

Nesse sentido, o primeiro museu ao ar livre de Toronto vai apostar na "inovação social como ferramenta de promoção de artistas que podem criar uma indústria económica mais rentável e bonita" com as cores dos murais.

Na fase inicial, o projeto terá 20 murais expostos ao longo da Dundas West, mas espera contar com a colaboração de artistas portugueses visto que "Portugal é uma referência mundial muito importante", e é "necessário trazê-la para Toronto, partilhando-a com os artistas locais".

"Pretendemos a largo prazo que toda a comunidade possa participar em diferentes formas. É necessário ensinar os mais jovens e evitar atos vandalismo, para que se possam expressar através da arte", alertou.

O Museu ao Ar Livre da Dundas West é uma organização de agentes culturais locais, em parceria com a Associação de Comércio e Serviços da Dundas West e do 'Little Portugal'.

O governo canadiano calcula que existem mais de 480 mil portugueses e lusodescendentes no país. Em 2017 visitaram o Canadá mais de 29 mil portugueses.