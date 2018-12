"O regresso de Mary Poppins", uma sequela do filme de 1964, estreia esta quinta-feira, 20 de dezembro, nos cinemas portugueses.

Emily Blunt veste o papel de Mary Poppins, e Meryl Streep é a amiga egocêntrica da ama que quer devolver a alegria perdida à nova geração da família Banks. O filme conta ainda com Ben Whishaw, no papel de Michael Banks, Emily Mortimer, como Jane Banks, e Julie Walters, enquanto governanta. As crianças são interpretadas por Pixie Davies, Nathanael Saleh e Joel Dawson. A realização ficou a cargo de Rob Marshall.