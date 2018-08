Morreu a cantora norte-americana Aretha Franklin, autora de canções como "Respect" e "I Say a Little Prayer".

A agente Gwendolyn Quinn enviou à Associated Press (AP) uma declaração da família, na qual anuncia que Aretha Franklin morreu esta quinta-feira às 09h50 locais na sua casa em Detroit, no estado do Michigan.

"A causa oficial da morte de Aretha Franklin foi um cancro avançado no pâncreas do tipo neuroendócrino, confirmado pelo seu oncologista, Philip Phillips, do Karmanos Cancer Institute", lê-se na declaração da família, difundida pela AP.

O responsável pela comunicação artista de 76 anos tinha anunciado que Aretha Franklin estava "gravemente doente em Detroit" a e família tinha pedido ao público que rezasse por ela e que respeitasse a sua privacidade".

A artista, segundo a agência AFP, foi diagnosticada com cancro em 2010 e cantou pela última vez em novembro do ano passado, para a Elton John AIDS Foundation, tendo feito o seu último concerto em Filadéflia, no Estado da Pensilvânia, em agosto desse ano.

Durante a sua longa carreira, a cantora ganhou 18 prémios Grammy, os mais prestigiados prémios musicais, tendo sido a primeira mulher a ser admitida no "Rock and Roll Hall of Fame", o panteão americano do rock, em 1987.

Os seus principais 'hits' incluem "You make me feel like a natural woman", "Day Dreaming", "Jump to It", "Freeway of Love" ou "A Rose Is Still A Rose".

Em 2005, recebeu do então Presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, a Medalha da Liberdade, o mais alto galardão para um civil nos Estados Unidos.

Em janeiro de 2009, cantou na posse do presidente Barack Obama, o primeiro presidente afro-americano na história dos Estados Unidos, depois de cantar para a posse do ex-presidente democrata Bill Clinton, em 1993.