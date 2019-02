O seu filme mais conhecido foi realizado a duas mãos com Gene Kelly. "Serenata à Chuva" (1952) tornou-se um clássico do cinema musical e Stanley Donen, além de realizador, também foi coreógrafo. O filme recuava aos tempos da transição do cinema mudo para o sonoro.

Mas "Serenata à Chuva" não foi o único musical de sucesso na carreira de Stanley Donen, que realizou também filmes como "Um Dia em Nova Iorque" (1949), com Gene Kelly e Frank Sinatra, ou "Sete Noivas para Sete Irmãos" (1954).

Trabalhou quatro vezes com Cary Grant em "Quatro Dias de Loucura" (1957), "Indiscreto" (1958), "Ele, Ela e o Marido" (1960) e "Charada" (1963). Outra atriz preferida foi Audrey Hepburn, com quem trabalhou em "Cinderela em Paris" (1957), "Charada" (1963) e "Caminho Para Dois" (1967).

O último filme que realizou foi "Romance no Rio", em 1984, protagonizado por Michael Caine.

Num tweet publicado este sábado, o crítico de cinema do Chicago Tribune, Michael Phillips, dizia que a notícia foi confirmada por um dos filhos de Stanley Donen e escrevia que o realizador era um " talento enorme, mas muitas vezes negligenciado".

Stanley Donen nunca ganhou um Óscar da Academia, mas recebeu uma estatueta honorária em 1997.