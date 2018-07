O diário de um inglês nos Açores no século XIX

Foi por caso que a investigadora Elisa Gomes da Torre encontrou a obra de John Fowler na biblioteca da Universidade de Oxford, durante um período que esteve na universidade como visiting fellow.

O nome do livro do viajante inglês não fazia prever que no interior estivesse um capítulo dedicado a um naufrágio nos Açores em 1830. "O título 'O Diário de uma Viagem ao Estado de Nova Iorque' não indicia o que se vem a contar e eu tive a sorte ocasional de me deparar com o livro", contou a investigadora.

John Fowler é um inglês que faz uma viagem pelo estado de Nova Iorque nos Estados Unidos da América, com o objetivo de procurar informação sobre as condições para os ingleses que querem imigrar e instalar-se na América. No regresso a Inglaterra, a bordo do Robert Fulton, barco americano com carregamento de farinha, sofre um naufrágio. "É uma autentica tragédia porque eles naufragam a tentar ajudar outra barca", explicou a tradutora.

Todos os 114 passageiros a bordo se salvaram e conseguiram alcançar a costa da Ilha das Flores, onde foram acolhidos pelos habitantes da ilha. Elisa Gomes da Torre decidiu traduzir um excerto da obra para português devido à descrição detalhada da vida na ilha no século XIX.

Ouça a história deste náufrago inglês que acabou por ir parar aos Açores, pela voz da jornalista Sara de Melo Rocha

"A reclusão das mulheres, que não saem de casa. Quando saem, usam aquele capote que lhes tapa completamente a cara. E as que não têm usam lenços a tapar também o rosto. Da classe masculina mais bem instalada na ilha, ele critica sobretudo a indolência. Porque não trabalham e nem se ocupam com desporto, por exemplo. É uma coisa que lhe mete impressão. Uma ilha com tanta caça e eles não caçam. Não passeiam. Para ele é uma é uma autêntica surpresa, como é que com tantos recursos naturais, aqueles homens não fazem absolutamente nada, na opinião dele", detalhou.

Apesar de se deslumbrar com a beleza natural das Flores, John Fowler faz uma dura análise ao contexto político da ilha, numa altura em que Portugal enfrentava a guerra entre liberais e miguelistas. "Há uma crítica muita acesa ao que ele chama a tirania e o despotismo do regime de D. Miguel, na altura das lutas liberais. Ele salvaguarda que só a ilha Terceira é que segue a causa da D. Maria. Tudo o que é referente a poder e política é arrasador. Diz inclusivamente que o povo se sujeita numa servidão completamente mansa à tirania", explicou a tradutora.

Elisa Gomes da Torre refere que é importante fazer um contexto político do personagem para ler "Diário de um náufrago nas Flores e no Faial. John Fowler - Viajante a bordo do Robert Fulton". John Fowler é inglês, liberal, de igreja protestante anglicana "e isto é importante para perceber algumas observações que ele faz quando chega à ilha".

A religião tem uma atenção especial na obra do viajante, porque funciona como algo "exótico para o espírito liberal e anglicano [de Fowler] a começar pela imponência da fachada da igreja. Ainda hoje a matriz de Santa Cruz das Flores é de uma imponência muito grande. Em comparação, ele diz que as pessoas vivem em autênticas choupanas", contou a tradutora.

Através do diário, o viajante realça a beleza da ilha, o clima e a amabilidade das pessoas. John Fowler descreve ainda o leilão dos destroços do navio e da sua carga e conta que os náufragos acabaram por viajar até à Horta, antes de seguirem para Inglaterra. John Fawler dedicou parte da obra aos Dabney, a família norte-americana que marcou a história da ilha durante o século XIX.

"Diário de um náufrago nas Flores e no Faial. John Fowler - Viajante a bordo do Robert Fulton", traduzido por Elisa Gomes da Torre, professora auxiliar da Universidade de Trás-os-Montes, foi publicado pelo IAC, o Instituto Açoriano de Cultura. O livro está disponível nas livrarias açorianas ou online, na página do IAC.