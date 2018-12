Estreia esta quinta-feira, nos cinemas portugueses, "Pai Natal e Co.". O filme segue a aventura do Pai Natal para encontrar vitamina C para todos os duendes - é que, doentes, estes não poderão fabricar os presentes que tem para entregar na noite de 24 para 25 de dezembro. Uma missão complicada, mas na qual o Pai Natal vai contar com a ajuda de uma família.

"TSF Pais e Filhos", um programa de Rita Costa, com sonorização de Miguel Silva

Realizado pelo francês Alain Chabat, que interpreta também o papel principal, o filme conta ainda com Audrey Tautou (de "O Fabuloso Destino de Amélie"), na pele de Mãe Natal.

Na dobragem portuguesa, é José Raposo quem dá a voz ao Pai Natal e Melânia Gomes à Mãe Natal.