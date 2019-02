Quer assistir a uma emissão de rádio em direto? Basta vir até ao fim da rua

A rádio que mudou a rádio em Portugal faz anos, mas são os que nos acompanham, todos os dias, que estão de parabéns. No ano em que a TSF assinala 31 anos, montamos o nosso estúdio no coração de Lisboa e abrimos as portas a todos os que nos quiserem acompanhar durante um dia inteiro de emissão.

Diga "bom dia ao Fórum", com o Manuel Acácio a partir das 10H e participe ao vivo num dos espaços de informação mais relevantes da democracia portuguesa.

A partir do 12H, sente-se à mesa do Almoço TSF, com o Nuno Domingues, e acompanhe a atualidade do dia, assista às entrevistas e fique a conhecer por dentro como se faz a melhor informação de rádio do país.

Fique ainda a conhecer as melhores sugestões de restaurantes com o António Catarino que lhe traz a edição 1001 do TSF à mesa com convidados muito especiais.

A partir das 14H, faça a digestão ao som de mais um Concerto de Bolso.

À tarde, a partir das 15H, assista ao vivo à gravação do Bloco Central com Pedro Marques Lopes, Pedro Adão e Silva e moderação de Anselmo Crespo.

E a partir das 16H, trazemos-lhe o Estado do Sítio. O programa de atualidade internacional, apresentado por Ricardo Alexandre, com as melhores reportagens e a análise do embaixador João Cutileiro.

Dia 1 de março, venha celebrar os 31 anos da TSF connosco, no Cinema S. Jorge, em Lisboa, entre as 10H e as 17H. Temos uma rádio para lhe mostrar e várias surpresas para si.