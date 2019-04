Trabalhadores do CCB em greve nos Dias da Música. Concertos podem ser cancelados

Este ano, o festival Dias da Música, que decorre entre os dias 25 e 28 de abril, está ameaçado pela greve dos trabalhadores do Centro Cultural de Belém (CCB).

Aquele que é um dos principais festivais de música clássica do país, e que leva todos os anos milhares de pessoas ao CCB, corre o risco de não se realizar total ou parcialmente.

A TSF sabe que o pré-aviso de greve para 27 e 28 de abril foi entregue ao Conselho de Administração, no fim da semana passada, depois de um plenário de trabalhadores.

A jornalista Maria Miguel Cabo revela as exigências dos trabalhadores do CCB

André Albuquerque, do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (CENA - STE) revela as principais exigências dos funcionários: "A revisão total da tabela salarial e do plano de carreiras, aumentos salariais [que não acontecem desde 2011], negociação do Acordo de Empresa e a contratação de mais pessoal."

Outras reivindicações são o elevado número de horas extraordinárias e as diferenças salariais entre trabalhadores que desempenham as mesmas funções, com base na alegada distribuição arbitrária do Conselho de Administração.

Com o protesto previsto para os últimos dois dias do festival vários concertos podem ser cancelados. "Se a adesão da direção de cena, da produção e da técnica for elevada, imaginamos que possa existir constrangimentos no planeamento e na programação normal nos Dias da Música", prevê André Albuquerque.

Os funcionários acusam ainda o Conselho de Administração do CCB de falta de diálogo. O representante sindical do CENA - STE revela que "a administração está cada vez menos aberta às reivindicações e a verdade é que uma instituição cultural com esta dimensão e importância no país tem de começar a olhar para os trabalhadores de outra forma".

Além desta greve, há outra paralisação que pode complicar o festival. Desde novembro os trabalhadores técnicos do CCB estão em greve ao trabalho suplementar nos feriados, o que pode obrigar ao cancelamento de concertos no dia 25 de abril.

Apesar do pré-aviso de greve, o CENA - STE garante que os trabalhadores continuam abertos ao diálogo com o Conselho de Administração do CCB.