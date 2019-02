Um dos teatros mais antigos do país está à venda no OLX

Na noite inaugural do Teatro de Portalegre, subiu à cena o "Alfagême de Santarém", de Almeida Garrett. Os espetadores sentaram-se em cadeiras de nogueira polida. Os camarotes eram forrados a papel e a varanda estofada a veludinho carmesim.

Nas portas, caíam reposteiros de ramagem e os tetos apresentavam uma linda estampa, em forma de crochê, com flores brancas sob fundo cinzento.

A descrição da sala publicada no jornal 'O Districto', recuperada pelo historiador José Martins Santos Conde, cristalizou o teatro que abriu portas em 1858.

É o sexto teatro mais antigo do país, entre aqueles que restam da geração de salas construídas no interior do país inspiradas no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.

Foi aqui que José Régio levou à cena a primeira peça de teatro, com Artur Semedo no elenco. Foi também neste palco que Amélia Rey Colaço atuou pela última vez, em "El-Rei Sebastião".



Além de teatro, serviu também de templo para a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) e de sede para o Club Desportivo Portalegrense, mas acabou por ir caindo na decadência.

Agora, está à venda no OLX por 350 mil euros. O anúncio para a venda do emblemático edifício , que começou a ser construído em 1854, foi colocado há nove dias no site de comércio eletrónico.

A história revelada pelo Diário de Notícias e pelo jornal Público revela que não há em curso nenhum projeto de remodelação do teatro, uma vez que a autarquia não tem condições financeiras para fazê-lo, de acordo com a presidente da Câmara Municipal de Portalegre, Adelaide Teixeira.

O anúncio indica que, uma vez que está no centro histórico de Portalegre, o teatro tem 30% de desconto anual do IMI e está isento de certificado energético.

No anúncio, o proprietário do edifício revisita o percurso do teatro, escrevendo que se trata de um teatro único e com uma grande história.

O Teatro de Portalegre está disponível para venda desde 2013, sem que, até ao momento, qualquer comprador se tenha mostrado interessado.