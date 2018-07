A emoção de Otto antes de atuar em Amarante

O cantor, compositor e percussionista, que já fez parte da Nação Zumbi, e que seguiu a solo a partir de 1998, vai apresentar em Portugal a música do mais novo disco, "Ottomatopeia". Este último trabalho de Otto surgiu apenas cinco anos depois de "The Moon 1111" muito por causa da situação política no Brasil. O impeachment de Dilma Rousseff serviu de gatilho para o trabalho de Otto, um assumido apoiante de Dilma e de Lula da Silva que considera ser um preso político.

Na conversa com a TSF, antes de atuar em Portugal, onde também vai participar de um Fórum de Ideias, Otto mostrou-se emocionado por cantar na terra dos Perreira, Cordeiro ou Ferreira, apelidos que fazem parte também do seu nome; Otto Maximiliano Pereira de Cordeiro Ferreira.

Miguel Fernandes conversa com o músico Otto antecipando a presença do cantor no Mimo Festival. A sonorização é de Miguel Silva

O sábado vai começar - como a sexta -feira - às 18h no Museu Amadeo de Souza-Cardoso. O jazz com sonoridades brasileiras, cubanas e argentinas do Pablo Lapidusas International Trio vai estar no arranque sonoro do segundo dia do Mimo que depois vai receber o trio do israelita Shai Maestro e os concertos, no Parque Ribeirinho do brasileiro Almério, da mauritana Noura Mint Seymali e do pai do rock português, Rui Veloso, que vai fechar a noite junto ao rio Tâmega. Antes do "chico fininho", o palco vai ser de Otto.

O festival Mimo, em Amarante, é já este fim de semana, de dia 20 a dia 22.