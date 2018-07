David Bowie gravou a primeira canção aos 16 anos. Foi encontrada num cesto de pão

Anos antes de gravar as músicas que marcaram várias gerações, David Bowie sonhava ser saxofonista, mas foi desafiado a juntar-se à banda The Konrads, para dar a voz à música "I Never Dreamed".

A canção gravada pelo adolescente que usava ainda o nome de David Jones foi rejeitada pela produtora Decca e nunca chegou a ser posta à venda.

Agora, 55 anos depois, a gravação inédita foi encontrada pelo antigo baterista e manager da banda. David Hadfield astava a arrumar a garagem para mudar de casa quando descobriu uma bobine guardada num velho cesto de pão.

Mais de dois anos depois da morte de David Bowie, a bobine vai ser leiloada em setembro, esperando-se que chegue às 10 mil libras, cerca de 11 mil e 200 euros.

David Bowie morreu em janeiro de 2016, dois dias depois do lançamento do último álbum, "Blackstar".