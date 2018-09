É português e ganhou dois prémios no principal concurso internacional de ópera

"A partir de agora toda a gente do mundo da ópera saberá o meu nome." É, desta forma, que o português Luís Gomes, de 31 anos, comenta as duas vitórias referentes ao Prémio zarzuela (ex-aequo' com Pavel Petrov) e o prémio do público para melhor voz masculina", no concurso Operália, que decorreu no Teatro Nacional de São Carlos entre 27 de agosto e 2 de setembro. O prémio zarzuela tem um valor de 10 mil dólares (cerca de 9 mil euros) e o de melhor voz masculina de 30 mil dólares (cerca de 26 mil euros).

O tenor estudou no Conservatório Nacional de Lisboa, na Escola Superior de Música de Lisboa e na Guildhall School of Music and Drama em Londres, onde se licenciou em Canto e fez mestrado em Ópera.



Passou pela Royal Opera House e, em junho, estreou-se no palco do Teatro Nacional de São Carlos, em "La Traviata", com um papel que vai voltar a interpretar em outubro no Coliseu do Porto.

Foi um dos quase 700 candidatos a concorrer a um "lugar ao sol" no canto lírico e que teve de enviar uma "demo" através de um cd para posterior análise. Também por estar tanta gente envolvida, Luís não esperava tal sucesso.

"Quando o júri atribui por pontos um empate, aí sabia que tinha ganho..."

O concurso tem servido de rampa de lançamento para muitos artistas de renome. A longa lista de vencedores que singraram nos grandes palcos internacionais atesta esse sucesso. Nina Stemme, Joyce DiDonato, Joseph Calleja, Ana María Martínez, Rolando Villazón, Arturo Chacón e Sonya Yoncheva são os nomes que escreveram a história dos vencedores do certame.

Luís não é exceção e espera que algumas "portas" se abram com esta vitória.

" O facto de toda a gente do mundo da ópera ter estado a ver, pode ser uma coisa muito positiva"

O Operalia atrai cantores dos quatro cantos do mundo, com idades compreendidas entre os 18 e os 32 anos de idade, em todas as categorias vocais. Os concorrentes deste ano eram oriundos de 24 países, incluindo Austrália, Brasil, Canadá, China, Itália, Alemanha, Portugal, África do Sul e Estados Unidos da América. O grupo era formado maioritariamente por meio-sopranos e tenores, com uma sólida representação de sopranos e barítonos. Dois baixos e dois baixos barítonos completavam o leque dos participantes.

O júri do concurso integrou, sobretudo, diretores-gerais de teatros de ópera internacionais, entre os quais Patrick Dickie (diretor artístico do S. Carlos), Anthony Freud (da Ópera Lírica de Chicago), Joan Marabosch (do Teatro Real de Madrid) e a soprano Marta Domingo, mulher de Plácido Domingo.

A primeira edição do Operalia realizou-se em 1993, em Paris, tendo já acontecido em cidades como Tóquio, Hamburgo, Budapeste, Milão, Moscovo, Pequim, Verona, Los Angeles, Cidade do México, Londres, Madrid e Guadalajara.