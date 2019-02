"É um orgulho e uma honra pôr o Zé Pedro a voar"

O técnico responsável por pôr o nome de Zé Pedro no novo avião da TAP é também um grande fã dos Xutos & Pontapés. Ouça aqui este trabalho do jornalista Miguel Videira

"Sou fã. É uma banda que já me acompanha há muitos anos, desde a minha adolescência". Mal sabia Nuno Fortes, hoje quase a chegar aos 50 anos, que seria ele o escolhido para batizar um avião da TAP com o nome do guitarrista.

"Para mim, é um orgulho e um honra pôr o Zé Pedro a voar", afirma este técnico que trabalha na transportadora aérea portuguesa há mais de 20 anos. Será, porventura, uma forma de agradecimento pelos momentos em que foram Zé Pedro e os Xutos & Pontapés a contribuir para que Nuno planasse ao som das músicas da banda portuguesa. Temas, como, por exemplo "Submissão", cantado pelo Zé Pedro, o "Enquanto a Noite Cai", o "Homem do Leme", o "Quem é Quem", que é uma música mais recente, "Negros como a Noite", também. "Sei lá, tantas!" Demasiadas para que Nuno não partilhasse o sentimento de comoção nacional, no momento da morte de Zé Pedro.

"Senti de uma forma que, se calhar, todos os portugueses sentiram. É um ícone do rock português, é incontornável, é a nossa identidade. Ver os Xutos ao vivo e não ver o Zé Pedro, a mim causa-me sofrimento e tristeza", diz Nuno Fortes.

Zé Pedro, o eterno guitarrista dos Xutos & Pontapés Foto: Pedro Rocha / Global Imagens

É pois com orgulho que este técnico de engenharia e manutenção foi chamado para executar a inscrição do nome do músico no novo A320 neo da TAP. "É feita uma máscara, com um computador e uma 'plotter', o nome «Zé Pedro» é aplicado conforme as medidas do desenho, é isolado, é pintado e é removido".

Será gravado "na parte da frente, parte esquerda e parte direita, entre a porta da frente e o vidro do cockpit" do avião. Para além do nome do guitarrista, também o símbolo dos Xutos será gravado no avião. "Em princípio, «Zé Pedro» será a preto e, pelo que sei, logo a seguir o símbolo dos Xutos estará a vermelho".

Depois de Amália ou Eusébio, agora é a vez deste ícone do rock português emprestar o nome a um avião da TAP. Zé Pedro vai continuar a guiar os admiradores pelas nuvens. "Cultura não é só pintores e escritores, também é música e é rock... e é Xutos e Pontapés."