Moacyr Luz: o samba e o sol carioca em Amarante

Aos 60 anos, Moacyr Luz, é a figura maior na roda de samba do Clube Renascença, com lugar no bairro do Andaraí, zona norte do Rio de Janeiro, todas as segundas-feiras, já vai para 15 anos. Mas para além do Samba do Trabalhador, Moacyr Luz tem a assinatura em mais de 100 temas cantados por outros nomes grandes da MPB e uma carreira com mais de uma dezena de cd´s editados.

Em Portugal, vai também celebrar duas décadas de amizade com Carlinhos 7 Cordas, que o vai acompanhar em palco junto com a percussão de Sérgio Krakowski.

Miguel Fernandes conversa com o músico Moacyr Luz na antecipação do concerto no Mimo Ferstival, em Amarante. A sonorização é de Miguel Silva

Depois de Tom Zé ou Jards Macalé, o Mimo traz mais um nome com história na música do Brasil e aos 60 anos, Moacyr Luz vai atuar pela primeira vez em Portugal.

O carioca confessou à TSF a emoção de se estrear no nosso país e de ter preparado um espetáculo intimista e eclético. Canções famosas como "Vida da Minha Vida" não vão faltar, num momento do festival Mimo em que o sol do Rio de Janeiro vai brilhar em Amarante. Domingo, às 17h00, no Museu Amadeo de Souza-Cardozo.