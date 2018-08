Phil Mendrix, guitarrista português, morreu esta segunda-feira aos 70 anos, em Lisboa, vítima de doença prolongada, segundo a página do músico no Facebook.



Reconhecido como uma das lendas do rock em Portugal, era pelo nome artístico - inspirado em Jimi Hendrix - que era mais conhecido.



Tocava atualmente com os Ena Pá 2000, onde partilhava o palco com Manuel João Vieira, um dos responsáveis pelo nome que Filipe Mendes adotou: Phil Mendrix nasceu quando ambos integravam os Irmãos Catita, na década de 1990.

Os Charruas e os Chinchilas são outras das bandas em que Mendrix tocou, ainda na década de 1970.



O corpo de Phil Mendrix está em câmara ardente a partir das 15h00 desta terça-feira, na Capela de Santa Maria, no Mosteiro dos Jerónimos. O funeral do músico está marcado para a próxima quarta-feira. As cerimónias fúnebres começam às 14h00, com missa de corpo presente, sendo que o funeral se realiza no Cemitério dos Prazeres, às 15h00.



Filipe Alberto do Paço d'Oliveira Mendes nasceu em Lisboa em 10 de novembro de 1947.