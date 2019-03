Muito secretismo nas gravações do novo videoclipe de Madonna em Sintra. Veja as imagens

Madonna está a gravar um videoclipe em Belas, no concelho de Sintra. A 'rainha da pop' foi vista apenas a entrar para uma carrinha vermelha, onde se pode ler "maquilhagem", e o secretismo é o verdadeiro protagonista dos momentos que antecedem as gravações.

O largo da igreja de Belas está totalmente ocupado por carrinhas, mas nem isso chamou a atenção das pessoas que, ao saberem que a 'rainha do pop' estava mesmo ali ao lado, não valorizaram muito a situação, constatou a TSF no local.

Era de esperar que a presença de Madonna levasse a um maior aparato, porém os trabalhos continuam a decorrer com normalidade, já que a zona onde está a ser gravado o videoclipe está totalmente tapada com panos pretos e até as janelas estão cobertas.

Madonna está a viver em Portugal há quase dois anos, tem mostrado a sua paixão pelo país e, desta vez, resolveu gravar o videoclipe de uma música em Sintra.