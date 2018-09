U2 destacam "Passoa" e "Saramango". Uma mensagem cheia de boas intenções... e gafes

Os U2 deram este domingo o primeiro de dois concertos em Lisboa, com lotação esgotada no Altice Arena.

Para agradecer à cidade que os acolheu, a banda irlandesa publicou no Twitter uma mensagem que vale pelas boas intenções, se conseguirmos fechar os olhos às várias gafes:

"Abençoada Lisboa, cidade que nos deu Ronaldo, Eusebio, Fernando Passoa Antonio Guterres, Jose Saramango".

Apesar das dezenas de comentários, os nomes do poeta e do Nobel da literatura continuam errados. Além disso Cristiano Ronaldo não é um 'presente' de Lisboa, mas sim da Madeira, Eusébio nasceu em Moçambique e José Saramago em Azinhaga, no Ribatejo.



Esta segunda-feira, às 21h00, haverá novo concerto em Lisboa integrado na digressão dos U2, a "Experience + Innocence Tour", iniciada em maio nos Estados Unidos e que está atualmente na Europa.



Esta é a sexta vez que os U2 atuam em Portugal. Em 2010 deram dois concertos no Estádio Cidade de Coimbra, em 2005, 1997 e 1993 tocaram no Estádio José de Alvalade, em Lisboa, e em 1982 estiveram no festival de Vilar de Mouros.