"É uma vergonha!" Gomes da Silva arrasa projeto europeu de Vieira

Rui Gomes da Silva ex-vice-presidente do Benfica

Com uma candidatura à presidência do Benfica há muito anunciada, Gomes da Silva critica as opções do atual presidente, e visa Luís Filipe Vieira: "tem de perceber que nos últimos 17 jogos, teve 13 em que perdeu. Treze jogos em que, segundo Rui Gomes da Silva, "envergonhou o Benfica".

Em entrevista à TSF, o ex-vice de Vieira critica o projeto do Benfica europeu, enunciado por Luís Filipe Vieira, e deixa ainda vários recados aos benfiquistas a pensar nas próximas eleições.

"O Benfica é paixão e essa paixão é feita de sucesso desportivo". Com a derrota frente ao Lyon, o Benfica fica mais longe dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Um discurso em volta de um projeto europeu, em que "nada se percebe, nada tem lógica",conclui.

O antigo vice-presidente do clube da Luz refere que "daqui a uns anos, se isto continuar, o clube vai continuar a ganhar os campeonatos internos, e na Europa do futebol vamos deixar de existir, tal como acontece noutros países".

Gomes da Silva afirma mesmo que o treinador Bruno Lage é consequência de uma estratégia em que o objetivo é continuar a ganhar as competições internas, e deixar de parte os troféus europeus. "É a falência total das ideias, e as ideias têm responsáveis. Esses nomes têm arrastado o Benfica para essa estratégia", refere numa alusão à direção encarnada.

Aproveitando o aniversário da inauguração do Estádio da Luz, Luís Filipe Vieira afirmou que "não saia do Benfica sem ser campeão europeu". Gomes da Silva indica que "o problema é o fracasso dessa estratégia".

Resposta à estratégia nas eleições

Quanto à candidatura à presidência do Benfica, Gomes da Silva confirma que se vai apresentar ao ato eleitoral. "Nas próximas eleições temos de discutir tudo. O que estamos a assistir é a vergonha e o desespero total".

Até lá, o mundo do futebol passa por dois mercados de transferências. O futuro candidato deixa a certeza de que o clube da Luz vai ser "inundado" por jogadores. "O presidente do Benfica vai inundar o Benfica de jogadores, vamos gastar tudo o que há para gastar".

"A única coisa que lhes interessa é sobreviver, porque no momento em que saírem do Benfica, deixam de existir". Por outro lado, Rui Gomes da Silva garante que não "precisa do clube para nada", apenas para ser feliz: "a única coisa que eu preciso do Benfica é para ganhar. Preciso do Benfica para ser feliz e ganhar jogos".

Gomes da Silva deixa um recado aos sócios, para que estes decidam entre "alguém que não precisa do Benfica para nada, e os que precisam do Benfica para sobreviver".

As eleições no Benfica ainda não têm data marcada, mas deverão ocorrer no final do próximo ano.