Académico Viseu vence Tondela e está nos 'quartos' da Taça da Liga

O Académico de Viseu garantiu esta quinta-feira o apuramento para os quartos de final da Taça da Liga de futebol, depois de vencer o Tondela, por 4-1, em jogo da última jornada do Grupo H, defrontando agora o Boavista.

No duelo entre duas equipas da II Liga, a equipa da casa marcou por intermédio de Soufiane Messeguem (21 e 45 minutos), Bandeira (73) e André Clóvis, enquanto Bebeto (77) marcou para o Tondela, com o Académico de Viseu a chegar aos oito pontos e a ultrapassar o Torreense, que não jogou nesta jornada, enquanto no outro jogo da 'poule' o Famalicão venceu na visita ao Estoril Praia por 1-0.

O Académico de Viseu, única equipa da II Liga a seguir em frente na prova até ao momento, já sabe que vai receber o Boavista, vencedor do Grupo F, nos quartos de final, em jogo agendado para terça-feira, pelas 20h15.