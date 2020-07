Cristiano Ronaldo no caminho de Real ou City. Conheça o caminho para a final de Lisboa

Tal como em 2014, a final joga-se no Estádio da Luz© EPA

O sorteio da fase final da Liga dos Campeões definiu esta sexta-feira que nos quartos de final Real Madrid ou Manchester City vão defrontar o Lyon ou a Juventus. Cristiano Ronaldo pode voltar a jogar frente ao Real Madrid neste torneio, com fase final em Lisboa. O vencedor do Nápoles vs Barcelona (com Mário Rui nos italianos e Nélson Semedo nos catalães) defronta a equipa qualificada do Chelsea vs Bayern Munique.

Já o Atlético de Madrid de João Félix defronta o Leipzig nos quartos de final, as duas equipas já estão qualificadas. A surpresa da competição, Atalanta, defronta o Paris Saint-Germain.

Oitavos de final

Em busca de uma vaga nos quartos de final estão Chelsea ou Bayern (os alemães venceram 0-3 na primeira-mão), Napoles ou Barcelona (1-1 na primeira mão, com Nélson Semedo no Barcelona e Mário Rui nos italinanos), Lyon ou Juventus (1-0 para os franceses no primeiro jogo, no duelo das equipas de Anthony Lopes e Cristiano Ronaldo) e Real Madrid ou Manchester City (vantagem de 1-2 para os ingleses de Bernardo Silva).

Os estádios que vão receber os encontros são definidos ao longo do dia de hoje e mais tarde divulgados pela UEFA.

Quartos de final:

Real Madrid ou Manchester City vs Lyon ou Juventus

Atlético de Madrid vs Leipzig

Nápoles ou Barcelona vs Chelsea ou Bayern Munique

Atalanta vs Paris Saint-Germain

Meias-finais:

Real Madrid/Manchester City ou Lyon/Juventus vs Nápoles/Barcelona ou Chelsea/Bayern Munique

Atlético de Madrid/Leipzig vs Atalanta/Paris Saint-Germain

O sorteio e a cidade de Lisboa

Numa sala vazia em Nyon, Suíça, o português Pedro Pinto conduz a cerimónia da UEFA. Os dirigentes acompanham o sorteio por videochamada. Giorgio Marchetti, secretário-geral Adjunto da UEFA explica que não há condicionantes no sorteio, ou seja, qualquer equipa pode defrontar outra. As formações ainda em prova vão saber qual o percurso até à final.

Duas vezes vencedor da Liga dos Campeões - por Dortmund e Juventus -, o português Paulo Sousa retira as bolas neste sorteio. Paulo Sousa lembra que "a UEFA acreditou na nossa organização. Pode ser um momento importante, algo muito significativo também para o investimento no desporto em Portugal e uma motivação para que os melhores clubes possam estar um dia entre as grandes formações da Europa".

Clubes mostram ansiedade

Giorgio Chiellini, da Juventus, espera que a equipa de Cristiano Ronaldo "possa chegar a Lisboa". Para isso terá de ultrapassar o Lyon nos oitavos de final, depois da derrota na 1ª mão por 1-0 em França, frente ao Lyon. Do lado dos franceses, o diretor Juninho Pernanbucano considera que este será um torneio diferente, tudo por causa da paragem nas competições, sendo que o campeonato francês foi cancelado.

Guillermo Amor, dirigente do Barcelona confirma que o Barcelona vai jogar em Camp Nou o encontro que falta dos oitavos de final. e lembra as dúvidas sobre o regresso à competição nos últimos meses. "É a nossa primeira final este jogo frente ao Nápoles em casa". Os catalães emparam 1-1 em Itália.

Uma inédita 'final a oito' está marcada para Lisboa, a partir de 12 de agosto, com as equipas a disputarem quartos de final, meias-finais e final na capital portuguesa, entre o Estádio José Alvalade e o Estádio da Luz, que recebe a final em 23 de agosto.

Quando são os jogos:

7-8 de Agosto: Segunda mão dos oitavos-de-final

12-15 de Agosto: Quartos-de-final (Lisboa)

18-19 de Agosto: Meias-finais (Lisboa)

23 de Agosto: Final (Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Lisboa

A edição de 2019/2020 da Champions, que foi suspensa em março devido à pandemia de Covid-19, vai ser reatada com os restantes quatro jogos dos oitavos de final, seguindo-se o desfecho inédito em campos neutros, nos Estádios da Luz e José Alvalade, em Lisboa, confirmou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).