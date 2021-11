Al Sadd liberta Xavi para assumir comando técnico do Barcelona

© AFP

Xavi Hernández foi "libertado" pelo Al Sadd para abraçar o comando técnico do FC Barcelona. A informação é avançada pelo clube do Qatar no Twitter.

De acordo com a publicação do Al Sadd, a administração do clube "concordou com a mudança de Xavi para o Barcelona após o pagamento da cláusula de rescisão estipulada no contrato".

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi"s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We"ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd"s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X - #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 5, 2021

"Concordamos em cooperar com o Barcelona no futuro. Xavi é uma parte importante da história de Al-Sadd e desejamos-lhe sucesso", pode ler-se na publicação.

O treinador espanhol de futebol Xavi Hernandez já tinha revelado esta quinta-feira que o FC Barcelona estaria em negociações com o Al-Sadd, do Qatar, tendo em vista a sua contratação e mostrou-se entusiasmado com a possibilidade de orientar a equipa catalã. Xavi Hernandez, que treina o Al-Sadd desde 2019, reconheceu que treinar o FC Barcelona "seria espetacular" e uma "etapa muito importante da carreira".

Xavi, de 41 anos, sucede assim ao holandês Ronald Koeman no comando técnico da equipa catalã, que esteve até agora a ser orientada de forma interina por Sergi Barjuan.