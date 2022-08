Alexandropoulos é jogador do Sporting até 2027. Cláusula de rescisão de 60 milhões

© Panagiotis Moschandreou/EPA

O Sporting anunciou esta segunda-feira a contratação de Sotiris Alexandropoulos. O médio grego de 20 anos chega do Panathinaikos e fica ligado aos leões até 2027, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Nas primeiras declarações ao canal oficial do clube, Alexandropoulos diz que "o Sporting é um clube grande" e que falou "com vários jogadores na Grécia e alguns antigos colegas que jogaram" na equipa de Alvalade. "Estou muito feliz por estar aqui", confessou o médio.

Directamente da Grécia, chega um novo Leão para o #SportingCP



Bem-vindo, Sotiris Alexandropoulos

"É a minha primeira experiência no estrangeiro, mas sinto-me preparado e orgulhoso. Este era um passo que queria dar e o Sporting CP é o clube ideal porque trabalha com jovens. Estou ansioso por começar a treinar com os meus colegas e mostrar o que posso fazer em campo. Sou rápido, bom no um para um e jogo com paixão. Vou tentar ajudar os jogadores e a equipa", descreve-se.

Alexandroupoulos formou-se enquanto jogador no Panathinaikos e estreou-se pela equipa principal em outubro de 2019, quando tinha 17 anos. Sai do clube grego com 77 jogos disputados e dois golos.