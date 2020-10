Anthony Lopes dispensado da Seleção Nacional após teste positivo à Covid-19

Anthony Lopes © Miguel Riopa/AFP

O guarda-redes Anthony Lopes foi dispensado da Seleção Nacional depois de ter testado positivo à Covid-19 .

A notícia foi avançada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na sequência dos testes de despiste realizados esta quinta-feira à noite.

"Os restantes convocados, bem como a equipa técnica e staff, deram negativo na despistagem do SARS-Cov-2", pode ler-se no site oficial da federação.

A FPF adianta ainda que jogadores, treinadores, staff realizam esta manhã uma nova sessão de testes, mas não mas não refere se Anthony Lopes será substituído pelo selecionador Fernando Santos.

O guarda-redes​​​​​​ ​de 30 anos, é o segundo jogador a ser dispensado na Seleção Nacional devido à covid-19, depois do defesa central José Fonte, que foi substituído na última terça-feira por Domingos Duarte.

Portugal enfrenta a França, em jogo da Liga das Nações, no próximo domingo, às 19h45, no Stade de France, em Saint-Denis, Paris. Depois, na próxima quarta-feira, recebe a Suécia de novo no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

A equipa das quinas estreou os jogos de outubro na quarta-feira com um empate 0-0 com a Espanha, no numa partida em que Anthony Lopes não foi utilizado.