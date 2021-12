Vitinha aumenta a vantagem. Arouca 0-2 SC Braga (1.ª parte)

© Gonçalo Delgado/Global Imagens

O SC Braga enfrenta o Arouca na última jornada do ano civil da I Liga. Os bracarenses não podem contar com Fabiano, Raúl Silva, Chiquinho e Ricardo Horta por estarem infetados com a Covid-19. Miguel Falé, de 17 anos, é a grande novidade no onze de Carlos Carvalhal.

Golo do SC Braga logo aos cinco minutos de jogo. Yan Couto cruza da direita para Vitinha. Dentro da área, o jovem português segura a bola e devolve a Yan Couto que remata para o fundo das redes. A bola ainda bateu em Vitinha e traiu o guarda-redes Victor Braga.

Vitinha marca aos 12 minutos. Cruzamento da direita de Iuri Medeiros para Francisco Moura que cabeceia para uma grande defesa de Victor Braga. Na recarga, Vitinha aumenta a vantagem.

Onze do Arouca: Victor Braga; Thales, João Basso, Campi, Quaresma; Pedro Moreira, Pité, Eugeni; Bukia, André Silva e Arsénio

Onze do SC Braga: Matheus; Paulo Oliveira, Bruno Rodrigues, Diogo Leite; Yan Couto, Al Musrati, Lucas Mineiro, Moura; Iuri Medeiros, Vitinha e Falé

Suplentes do Arouca: Zubas, Joel Ferreira, Abdoulaye Ba, Altman, Adilio, Dabbagh, Dasa, Antony e Tiago Araújo

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá, Tormena, Buta, Dinis Pinto, Schurrle, Gorby, Mario González, Kodisang e Roger