Já há onzes: Benfica e Real Madrid disputam final da Liga dos Campeões jovem. Siga aqui

Em Colovray, na Suíça, a 400 metros do centro de decisão do futebol europeu na sede da UEFA, Benfica e Real Madrid jogam esta tarde pelo título de campeões da Europa de jovens. O presidente dos encarnados viajou na companhia do administrador da SAD Rui Costa para ver a sua terceira final desta prova.

11 iniciais:

Benfica: Léo Kokubo; Filipe Cruz, Tomás Araújo, Morato, João Ferreira; Henrique Jocu, Tiago Dantas; Umaro Embaló, Gonçalo Ramos e Tiago Araújo; Henrique Araújo

Real Madrid: Luis López; Santos, Gutiérrez, Ramon, Chust; Blanco; Park, Morante, Arribas, Carlos Dotor; Rodríguez

Benfica na final depois de bater o Ajax

O Benfica qualificou-se para a final ao vencer por 3-0 o Ajax, nas meias-finais da prova. A formação "encarnada" tem como adversário na final europeia desta competição de juniores, o Real Madrid que eliminou o Salzburgo.

O Benfica esteve na primeira de sempre, em 2013/2014, ano de criação da prova, mas perdeu frente ao Barcelona por 3-0, num jogo onde estiveram nomes como Gonçalo Guedes ou Nuno Santos do lado encarnado, Haddadi, Adama Traoré ou Paco Alcácer do lado catalão. Voltou a perder em 2016/2017 frente aos austriacos do Red Bull Salzburgo por 1-2, num encontro onde, do lado do Benfica, alinhavam os jovens Rúben Dias, Florentino, João Félix ou Gedson Fernandes.

O Sport Lisboa e Benfica tenta suceder ao Futebol Clube do Porto na conquista da Liga dos Campeões sub-19 - escalão de juniores -, depois da vitória na final de 2019/2020 dos dragões frente ao Chelsea por 3-1.