David Neres tem uma lesão no menisco do joelho esquerdo. O internacional brasileiro lesionou-se no último jogo contra o Casa Pia no Estádio da Luz, onde o Benfica empatou a um golo.

David Neres junta-se a Orkun Kökçü e a Alexander Bah na lista de lesionados, e que muito dificilmente vão recuperar a tempo do jogo com Sporting para o campeonato. O dérbi de Lisboa está marcado para o dia 12 de novembro.

A lista de indisponíveis no Benfica atrapalha o trabalho de Roger Schmidt.

O treinador do Benfica prepara um ciclo com jogos importantes, incluindo a deslocação a Chaves para jogar com o Desportivo, no próximo fim de semana. Depois segue-se a viagem até Espanha, à cidade de San Sebastien para o jogo da Liga dos Campeões com a Real Sociedad.