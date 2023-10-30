O Comité Disciplinar da FIFA anunciou esta segunda-feira que Luis Rubiales, o antigo presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), foi banido por três anos de "exercer qualquer atividade relacionada com o futebol, tanto a nível nacional como internacional", avançou a AFP.

O antigo líder da federação espanhola, no entender do Comité Disciplinar, violou o artigo 13.º do Código Disciplinar da FIFA.

Em causa está o comportamento de Luís Rubiales na final do Mundial feminino, então em funções como presidente, depois de ter agarrado a jogadora Jenni Hermoso, dando-lhe um beijo sem consentimento, após ter feitos gestos inadequados quando estava na tribuna e no seguimento da conquista do título mundial por Espanha.

O organismo sublinha ainda que o dirigente pode recorrer da decisão junto do Comité de Apelo.

A FIFA, que já tinha suspendido, de forma provisória, Luis Rubiales por ter beijado Jenni Hermoso, proibiu-o de manter contacto com a jogadora.

O organismo máximo do futebol mundial reitera "o compromisso absoluto em respeitar e proteger a integridade de todos e garantir o respeito pelas regras básicas de conduta".

A final do Mundial feminino de futebol, disputada em 20 de agosto, ficou marcada pelo beijo na boca que o então presidente da RFEF deu à jogadora Jenni Hermoso, durante as celebrações da vitória espanhola (1-0 À Inglaterra) no estádio de Sydney, e que a avançada tem reiterado não ter sido consentido.

O comportamento de Rubiales valeu-lhe a abertura de processos disciplinares pelo Tribunal Administrativo do Desporto de Espanha e por parte da FIFA, que o suspendeu do cargo durante 90 dias.

A jogadora apresentou, igualmente, uma queixa na justiça por agressão sexual contra Rubiales, que inicialmente recusou demitir-se da RFEF, mas acabou por fazê-lo em 10 de setembro.

Notícia atualizada às 12h05