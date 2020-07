Por TSF 21 Julho, 2020 • 20:20 Partilhar este artigo Facebook

Depois de uma semana atribulada devido a problemas financeiros, o Desportivo das Aves subiu ao relvado para defrontar o Benfica. Até à véspera do encontro, o jogo esteve em risco devido a uma situação delicada entre a SAD e o clube.

Os jogadores do Aves deslocaram-se para o estádio nas viaturas próprias e houve portadas arrombadas nas instalações do clube com a presença por elementos da justiça.

O encontro começou com um protesto da equipa de Nuno Manta Santos que não quis tocar na bola no primeiro minuto de jogo, tendo sido respeitado o gesto pelos jogadores do Benfica.

Recorde-se que a formação do Desportivo das Aves entrou em campo com seis elementos das camadas jovens, sem qualquer treino de preparação para o jogo.

E o Benfica foi o primeiro a abrir o marcador. Rafa surgiu sozinho na cara Sheytanov e não teve dificuldades em marcar o primeiro golo do jogo logo aos quatro minutos de jogo.

O Aves foi à procura do empate, mas os avançados da equipa de Nuno Manta Santos não conseguiram concretizar. O Benfica também não aproveitou as oportunidades.

Na segunda parte, os encarnados chegaram ao segundo golo no jogo. Bruno Morais cortou um remate de Pizzi na área com o braço e o árbitro apontou para a marca dos onze metros.

O capitão do Benfica não falhou. Pizzi apontou o 18.º golo no campeonato.

Onze do Aves: Sheytanov; Jaílson, Bruno Morais, Diakhite, Ricardo Mangas e Afonso Figueiredo; Rúben Oliveira, Reko e Zidane Banjaqui; Pedro Soares e Marius.

Onze do Benfica: Svilar; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Nuno Tavares; Pizzi, Florentino, Gabriel e Rafa; Chiquinho e Vinícius.