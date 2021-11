B SAD vai a jogo contra o Benfica com apenas nove jogadores. Conheça as equipas

© Miguel A. Lopes/EPA

O Estádio Nacional, no Jamor, vai receber este sábado o encontro entre B SAD e Benfica, a contar para a 12.ª jornada da I Liga. B SAD só apresenta nove jogadores na equipa inicial. Álvaro Ramalho, guarda-redes da equipa de sub-23, joga à frente.

A realização da partida esteve em causa até perto da hora do jogo, devido ao surto de Covid-19 que infetou 17 pessoas na B SAD. O presidente do clube, Rui Pedro Soares, negou o pedido de qualquer adiamento da partida e que a decisão é "das autoridades de saúde". Os resultados dos testes realizados este sábado terão impedido a participação de mais jogadores na partida.

As "águias" estão no terceiro lugar do campeonato com menos um ponto do que FC Porto e Sporting. A B SAD entra para esta partida no 16.º lugar. A equipa de Jorge Jesus vem de um empate sem golos em Barcelona, em jogo da Liga dos Campeões. Por outro lado, o último jogo do clube agora orientado por Filipe Cândido foi a vitória sobre o Caldas SC, da Liga 3, para a Taça de Portugal (5-3).

Equipa da B SAD: Álvaro Ramalho; João Monteiro, Calila, Henrique Pires, Trova Boni, André Lopes, Kau, Rafa Santos e António Montez

Equipa do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Otamendi, Vertonghen; Lazaro, Weigl, João Mário, Grimaldo; Rafa, Darwin Núñez e Seferovic

O árbitro da partida é Manuel Mota e vai ser assistido por Jorge Fernandes e Nuno Eiras, enquanto Ricardo Baixinho será o quarto árbitro. No VAR vão estar Vasco Santos e Nuno Manso.

Suplentes da B SAD: sem jogadores suficientes

Suplentes do Benfica: Helton, Gilberto, Gil Dias, Morato, Everton, Pizzi, Taarabt, Yaremchuk e Gonçalo Ramos