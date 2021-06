Dalot e Palhinha titulares frente à Bélgica

Por Gonçalo Teles 27 Junho, 2021 • 18:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal e Bélgica discutem, este domingo, em Sevilha, a passagem aos quartos de final do Euro 2020, fase em que o vencedor da partida vai encontrar a seleção de Itália.

Os belgas foram os vencedores do Grupo B da competição, com nove pontos, à frente de Dinamarca, Finlândia e Rússia, enquanto Portugal conseguiu apurar-se a partir do Grupo F como um dos melhores terceiros classificados, com quatro pontos.

Onze da Bélgica: Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Meunier, Witsel, Tielemans, Thorgan Hazard, De Bruyne, Lukaku e Eden Hazard

Onze de Portugal: Rui Patrício, Dalot, Pepe, Rúben Dias, Raphael Guerreiro, Palhinha, João Moutinho, Renato Sanches, Bernardo Silva, Diogo Jota e Cristiano Ronaldo

William Carvalho, Gonçalo Guedes e Rafa ficam na bancada para este jogo.

O jogo é arbitrado pelo alemão Felix Brych, assistido pelos compatriotas Mark Borsch e Stefan Lupp. O videoárbitro é o também alemão Marco Fritz.

Suplentes da Bélgica: Mignolet, Sels, Boyata, Ferreira-Carrasco, Mertens, Denayer, Dendoncker, Benteke, Batshuayi, Trossard, Doku e Praet

Suplentes de Portugal: Anthony Lopes e Rui Silva; Nélson Semedo, José Fonte, Nuno Mendes, Danilo, Rúben Neves, Pedro Gonçalves, Sérgio Oliveira, Bruno Fernandes, André Silva e João Félix