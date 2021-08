Benfica empresta Carlos Vinícius ao PSV Eindhoven por duas épocas com opção de compra

© Carlos Costa/AFP

O PSV Eindhoven anunciou esta terça-feira a contratação por empréstimo de dois anos do avançado do Benfica Carlos Vinícius, com opção de compra, que, em declarações ao sítio do clube, disse querer ser "campeão" na Liga holandesa de futebol.

"O Carlos é um avançado completo, que acrescenta força e altura à nossa linha de ataque. É um bom jogador, que tem estado no nosso radar durante muito tempo. Nos últimos dias surgiu uma oportunidade de o trazer para o PSV Eindhoven e nós agimos imediatamente", afirmou o diretor de futebol do emblema holandês, John de Jong.

Por seu lado, o avançado brasileiro, de 26 anos, disse chegar com uma missão clara: marcar golos e ser campeão.

"Estou muito feliz por estar aqui. A minha primeira impressão do clube é boa. No Brasil conhecemos o clube por causa dos compatriotas que aqui jogaram e jogam. Falei também com o André Ramalho e o Bruma. Sinto-me bem-vindo e ansioso", afirmou em declarações ao sítio oficial do clube na Internet.

Carlos Vinícius chegou a Portugal em 2017/18 para representar o Real Massamá, tendo apontado 20 golos nessa temporada na II Liga, valendo uma transferência para o Nápoles, que o cedeu ao Rio Ave e ao Mónaco.

Em 2019/20, assinou pelo Benfica, marcando 24 golos em 47 partidas, tendo sido cedido ao Tottenham na última temporada, no qual enfrentou a concorrência feroz de Harry Kane e apontou 10 golos em 22 jogos.

Agora, nos Países Baixos, Carlos Vinícius vai partilhar balneário com o internacional português Bruma ao serviço do clube que o Benfica eliminou no play-off da Liga dos Campeões.