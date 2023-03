"Benfica ganha agressividade e objetividade." João Janeiro e a comparação entre Kerkez e Grimaldo

© Ed van de Pol/EPA

João Janeiro guarda registos em vídeo de um jovem atleta que aparecia na segunda liga húngara em 2020. À época, o treinador português estava no primeiro escalão do futebol magiar, mas de olho nos talentos emergentes do futebol local. O jovem lateral Milos Kerkez impressionou dentro e fora de portas, até que o AC Milan o levou do ETO Gyor, pela mão da lenda do clube Paolo Maldini.

"Há regras no campeonato que forçam a utilização de jogadores sub-19 na segunda divisão da Hungria. Nessa altura, ele participava na equipa do ETO Gyor, equipa onde se formou o saudoso Miklos Fehér." Mas não foi o caso durante muito tempo porque, pouco depois, o AC Milan ofereceu três milhões de euros pelo jogador. "Foi o próprio Paolo Maldini quem se deslocou ao clube para convencer o jogador, numa altura em que Kerkez já tinha muitas abordagens", resume João Janeiro sobre a muito comentada transferência de Kerkez para Itália.

Fez 18 jogos pelos juniores rossoneri, mas entretanto mudou-se para os Países Baixos, mais precisamente para o AZ Alkmaar. Agora, um hipotético negócio com o Benfica não se adivinha fácil.

"É preciso notar que há clubes da primeira liga inglesa atrás de Kerkez, como o Leeds United. Também há equipas alemãs no encalço do jogador. Pode jogar a favor do Benfica a relação privilegiada de Rui Costa com o AC Milan, que detém ainda um direito de preferência sobre o atleta. Pode fazer valer o respeito que tem, em Milão, para trazer o jogador para Portugal", sustenta o técnico.

"O que é pouco normal é termos um jogador desta idade que já está a fazer jogos na seleção", lembra o antigo técnico do Debreceni e do Szeged. Milos Kerkez nasceu na Sérvia, mas mudou-se jovem para a Hungria, país pelo qual escolheu ser internacional. "É um dos jogadores de quem se fala mais na Hungria. Um atleta diferenciado, que combina a nacionalidade húngara, jogadores muito técnicos, com a nacionalidade sérvia, jogadores muito agressivos."

Com Grimaldo em fim de contrato, o Benfica está de olho no jogador que se tem afirmado no futebol neerlandês: leva 36 jogos pelo AZ Alkmaar, três golos e cinco assistências.

"Alinha pela ala esquerda, com uma grande capacidade para jogar em espaços interiores, quase como um extremo entre lateral e central contrário. É um jogador com golo - também pelo posicionamento e atitude ofensiva que tem no terreno - e também pelas assistências", explica o técnico português.

Na análise que faz ao jogador, João Janeiro compara-o ao atual dono da lateral esquerda encarnada. Kerkez é "um jogador mais agressivo" do que Grimaldo. "Também tem golo, embora Grimaldo mais em bola parada e Kerkez na bola corrida. Penso que o Benfica pode ganhar agressividade e objetividade no último terço do terreno."

As exibições recentes levaram Kerkez à equipa principal da Hungria. Já soma quatro jogos. "A seleção joga num esquema com um lateral muito ofensivo. No futuro, Kerkez vai ser uma das estrelas", aponta João Janeiro.