O Benfica recebe esta quarta-feira o Sporting da Covilhã no último jogo do grupo A da Taça da Liga. Para garantir o apuramento para a final four, o Benfica precisa de vencer por três ou mais golos ou por dois, desde que marque pelo menos três golos. Caso o jogo acabe com uma vitória por 2-0 para os encarnados, as contas complicam-se e o desempate será feito por média de idades. O Sporting da Covilhã já não tem possibilidades de passar à próxima fase.

Jorge Jesus - que não está no banco - deixou de fora dos convocados vários habituais titulares, como Vlachodimos, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Diogo Gonçalves, Weigl ou João Mário e apresenta um onze inicial com várias novidades. A maior é a estreia absoluta de Tomás Araújo na equipa principal do Benfica.

O primeiro momento importante do jogo aconteceu aos cinco minutos de jogo. Meité, na receção de bola, atingiu um adversário com o braço e o árbitro mostrou o primeiro cartão amarelo do jogo.

O primeiro quarto de hora do jogo foi escasso em oportunidades. O Benfica tem mais bola e tenta chegar ao golo, mas ainda não conseguiu uma chance de golo, O Sporting da Covilhã está a conseguir sair em ataques rápidas.

Perto do minuto 20, a equipa serrana esteve perto de marcar por duas vezes. Primeiro, em contra-ataque, Gilberto rematou de fora da área para defesa de Helton Leite para canto. Na bola parada, Jô cabeceou à barra da baliza do Benfica.

Os encarnados marcam à passagem do minuto 28. A partir de um livre estudado, Gonçalo Ramos descobre Seferovic sozinho na área. Sem oposição, o avançado suíço atirou para o fundo da baliza.

Aos 37 minutos, o Benfica esteve perto de marcar o segundo. Taarabt recuperou a bola no meio-campo e isolou Gonçalo Ramos que não conseguiu bater o guarda-redes Léo.

Logo a seguir, grande revés para o Sporting da Covilhã. Tembeng, que já tinha amarelo, cometeu uma falta dura sobre Everton e o árbitro considerou merecedora de vermelho direto. Os serranos ficam com apenas dez jogadores logo aos 39 minutos.

Em cima do intervalo, Taarabt voltou a recuperar uma bola no centro do terreno e soltou para Pizzi. O português, em boa posição, rematou ligeiramente por cima.

O jogo chega ao intervalo com o Benfica na frente e a jogar com mais um jogador por expulsão de Tembeng.

Durante o descanso, o Benfica fez três alterações: Darwin, Rafa e Paulo Bernardo entram para os lugares de Pizzi, Seferovic e Meité.

Aos 50 minutos, o Benfica esteve perto de marcar novamente. Cruzamento do lado direito e depois de alguma confusão na área, a bola passou muito perto do poste da baliza do Sporting da Covilhã.

Na equipa de Covilhã também se fazem três alterações de uma vez, no minuto 57. Entram Ryan Teague, Felipe Dini e André Almeida e saem Jô, Sena Tang e Héliton.

No minuto 65, o Sporting da Covilhã volta a assustar a baliza do Benfica. Livre batido na direita para a área e o cabeceamento sai perto do poste de Helton.

No Benfica, saiu Ferro para entrar Yaremchuk. Os encarnados arriscam tudo para aumentar a vantagem.

Logo a seguir, penálti assinalado por falta sobre Rafa. Na conversão, Darwin Nuñez engana Léo e faz o segundo.

Onze do Benfica: Helton; Tomás Araújo, Ferro, Morato; Everton, Meïté, Taarabt, Gil Dias; Pizzi, Gonçalo Ramos e Seferović

Onze do Sporting da Covilhã: Léo Navacchio; Jean Felipe, Jaime Simões, Héliton; Arnold, Gilberto, Tembeng, Sena, David Santos; Jô e Devid Silva

Suplentes do Benfica: Svilar, Gilberto, Lazaro, André Almeida, Rafa, Paulo Bernardo, Gedson, Darwin Núñez e Yaremchuk

Suplentes do Sporting da Covilhã: Igor Araújo, André Almeida, Tiago Moreira, Lucas Barros, Jorge Vilela, Felipe Dini, Teague, Cornélio e Ahmed