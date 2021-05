Benfica-Sporting. "Fortes constrangimentos de circulação" em Lisboa este sábado

© Álvaro Isidoro/Global Imagens

A PSP pede que este sábado se evitem evitem deslocações desnecessárias para as imediações do estádio da Luz, em Lisboa, no decorrer do dérbi entre o Benfica e o Sporting.

"A partir das 15h00, se não tiverem motivo para se deslocar às imediações do estádio não o façam", apelou o intendente Francisco Alves, da PSP, em declarações esta sexta-feira em conferencia de imprensa.

Haverá "fortes constrangimentos" nesta zona de Lisboa, nomeadamente na avenida Machado Santos, na rua Frei Luís de Granada, na zona do Alto dos Moinhos e também na Avenida Lusíada, "se necessário".

A PSP vai "criar um perímetro mais alargado" junto ao estádio onde o Benfica vai receber o Sporting, no primeiro jogo depois da vitória que deu aos leões o título de campeão nacional, para que as equipas possam entrar "no devido tempo e em segurança" e para impedir ajuntamentos.

O intendente Francisco Alves lembra que em estado de calamidade se mantém o "dever cívico de recolhimento", mas assegura que a todas as pessoas que tenham necessidade de se deslocar na zona "terão acesso livre" para o fazer, e podem contar com o apoio da PSP.

Haverá equipas de intervenção rápida no terreno para acautelar eventuais desacatos nas ruas, à semelhança do que aconteceu na terça-feira, durante o jogo entre o Sporting e o Boavista, em Alvalade.

"Há pessoas que pensam que os polícias são de ferro, mas não são. São de carne e osso", lamentou Francisco Alves, num apelo aos adeptos para que não adotem comportamentos violentos. "Os polícias também têm as suas famílias, pessoas que estão à sua espera, a sofrer."