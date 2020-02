Bruno de Carvalho anuncia candidatura à presidência do Sporting

Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting © Leonardo Negrão/Global Imagens

Bruno de Carvalho quer voltar a ser presidente do Sporting e anunciou que vai lutar pela reintegração no clube e pela liderança. Em declarações no espaço de comentário que tem habitualmente na Rádio Estádio, o ex-presidente dos leões anunciou que já tomou a decisão.

"Rogério Alves pediu para que os sportinguistas que não quisessem nada se chegassem à frente. Eu cheguei-me à frente. Não quiseram e ignoraram-me. Por isso, venho dizer hoje e agora aos sportinguistas: sou candidato ao Sporting Clube de Portugal. A partir de hoje vou lutar pela minha reintegração, vou lutar pela minha reeleição e vou conjuntamente com todos os sportinguistas colocar novamente o Sporting no lugar de onde nunca devia ter saído", revela Bruno de Carvalho.

O ex-presidente leonino recorda o que viu no tribunal, o que tem assistido no Sporting e acusa Frederico Varandas de "incapacidade em gerir o Sporting". "Perante toda a cobardia de toda a gente que está por detrás de pedras à espera que o Sporting bata ainda mais no fundo, perante todo este atropelo de treinadores atrás de treinadores, eu tomei uma decisão", justificou o ex-líder leonino.

Neste momento, Bruno de Carvalho é arguido no processo do ataque a Alcochete e foi expulso de sócio do Sporting.