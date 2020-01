É a maior venda da história do Sporting. Bruno Fernandes de saída para o Manchester United

Bruno Fernandes © Filipe Amorim/Global Imagens

Sporting e Manchester United chegaram a acordo pela transferência de Bruno Fernandes. A mudança do médio para Old Trafford vai ficar fechada por 55 milhões de euros, mais 25 milhões em objetivos.

O jogador viaja esta quarta-feira para Inglaterra. A TSF confirmou que o negócio da venda do passe de Bruno Fernandes pode ficar fechado ainda esta quarta-feira. O capitão leonino vai assinar por quatro épocas com os ingleses e vai receber 4,5 milhões de euros por ano.

As negociações foram conduzidas por Jorge Mendes, num processo com alguns recuos, e, nos últimos dias, também com o interesse do Barcelona. A entrada em cena do clube espanhol fez avançar o negócio do Sporting e Bruno Fernandes com o Manchester United.

O médio internacional português admitiu, na noite de terça-feira, a preferência pelo campeonato inglês. Em declarações à SIC, Bruno Fernandes não escondeu a vontade de jogar em Inglaterra, mas sem confirmar o negócio com o Manchester United.

Ambiente no Manchester United não é o melhor

A casa de Ed Woodward, diretor-executivo dos "red devils", foi alvo de ataque por parte de 30 adeptos do clube, que atiraram tochas e outros objetos para dentro da moradia do dirigente

O jornal Mirror garante que nem Ed Woodward nem a família estavam em casa na altura.

O Manchester United já reagiu em comunicado e informa que está a "trabalhar com a polícia de Manchester no sentido de identificar os autores deste ataque selvagem".

Bruno Fernandes torna-se a venda mais cara do Sporting

Com a venda de 55 milhões de euros, mais 25 por objetivos, Bruno Fernandes vai tornar-se na venda mais cara da história do Sporting. Até aqui, o recorde pertencia aos 40 milhões que o Inter de Milão pagou por João Mário, em 2016.

Bruno Fernandes chegou a Alvalade em 2017 e custou 8,5 milhões de euros. É atualmente o capitão de equipa e ganhou mais protagonismo depois da época passada ter batido o recorde do médio europeu mais goleador, com 32 remates certeiros.

Notícia atualizada às 8h59