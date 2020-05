Bruno Lage fala em "momento há muito esperado" no dia do regresso aos treinos

Bruno Lage, treinador do Benfica © Pedro Rocha/Global Imagens

No dia em que o plantel principal regressou ao trabalho, o treinador do Benfica garantiu que os jogadores estão preparados para voltar aos relvados e lembrou os objetivos das águias na temporada 2019/20.

Numa publicação no site oficial do Benfica, o treinador Bruno Lage deixou uma mensagem sobre o regresso dos encarnados ao ativo, "os planos de trabalho estão prontos e chegou a hora de começar a executá-los. Estamos determinados em fazer uma ponta final ao nível da nossa competência".

O treinador realça ainda a importância, para os jogadores, do regresso aos relvados para o treino. "Há muito tempo que esperávamos o que hoje acontece: voltar ao Seixal, voltar à relva, voltar a preparar o que falta cumprir da temporada 2019/20", explica o treinador encarnado.

Bruno Lage recorda ainda os objetivos do Benfica no restante de uma temporada onde ainda luta pelo título de campeão nacional e também pela vitória na final da Taça de Portugal. "Estamos determinados em fazer uma ponta final ao nível da nossa competência, correspondendo da melhor forma ao que um Clube com esta dimensão merece".

A mensagem de Bruno Lage:

"Estamos de regresso!

Há muito tempo que esperávamos o que hoje acontece: voltar ao Seixal, voltar à relva, voltar a preparar o que falta cumprir da temporada 2019/20.

Sabemos que, infelizmente, e pelas piores razões, a situação ainda está muito longe de ser a ideal.

O regresso à competição nunca deixou de estar no nosso horizonte e, por isso, tentámos encontrar as melhores soluções e as melhores práticas para nos mantermos "ligados", mesmo à distância, nunca deixando de continuar a trabalhar.

Essa fase terminou e vamos agora passar à seguinte, num contexto que continua a ser inédito para treinadores e futebolistas. Não será por isso que deixaremos de andar "a mil", nem será isso que nos fará esquecer - por um minuto que seja - os objetivos que mantemos para a parte final da época.

O momento é especial e exige, portanto, que todo o resto seja igualmente especial: o foco, o empenho e o compromisso. É isso que temos em mente, todos, no Benfica Campus.

Hoje de manhã, quando voltámos a "casa", sabemos que ficou a faltar menos um dia para o próximo jogo. Entrámos em contagem decrescente, sabendo, como sempre, que todos os treinos contam. Mesmo os que vamos ter de fazer, durante algum tempo, com os jogadores em trabalho individual.

Como já tive oportunidade de dizer a todos os Jogadores e a todo o Staff do Sport Lisboa e Benfica, é uma enorme honra e um orgulho ser treinador deste grande Clube num momento tão particular das nossas vidas.

Os planos de trabalho estão prontos e chegou a hora de começar a executá-los. Estamos determinados em fazer uma ponta final ao nível da nossa competência, correspondendo da melhor forma ao que um Clube com esta dimensão merece.

Vamos correr muito! Vamos fazê-lo por todos os adeptos e por quem sempre tem tudo feito para que nada falte a este grupo de trabalho.

Não posso deixar de falar na posição social de grande destaque que, nas últimas semanas, o Futebol Profissional do Benfica teve a capacidade de exibir. Exemplar.

Bruno Lage"