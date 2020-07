Carlos Carvalhal regressa ao SC Braga e assina por duas temporadas

O treinador Carlos Carvalhal é o escolhido para assumir o Sporting de Braga em 2020/2021. © OCTAVIO PASSOS / LUSA

O anúncio pode acontecer a qualquer momento. Sporting de Braga e Carlos Carvalhal chegaram a acordo para o regresso do técnico de 54 anos à pedreira.

O técnico deixa o Rio Ave em final de contrato e assina por duas temporadas.

Carlos Carvalhal teve outras abordagens de clubes estrangeiros, incluindo o Flamengo, mas foi convencido pelo projeto europeu apresentado por António Salvador, presidentes dos minhotos.

O treinador regressou a Portugal esta temporada para representar o Rio Ave. Em 42 jogos somou 20 vitórias pelos vilacondenses.

Antes, Carvalhal teve uma experiência de três temporadas em Inglaterra ao serviço do Sheffield Wednesday e dos galeses do Swansea, com passagens pelo Championship - segunda liga inglesa - e pela Premier League.

No currículo conta já com uma passagem curta pelo Sporting de Braga, na temporada 2006/2007, onde cumpriu apenas 13 jogos.