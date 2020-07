Coimbra recebe final da Taça de Portugal em agosto

Troféu Taça de Portugal © Gustavo Bom/Global Imagens

A cidade de Coimbra vai receber a final da Taça de Portugal. A informação foi confirmada pela Federação Portuguesa de Futebol, que avança ainda que Benfica e FC Porto vão disputar o troféu às 20h45 de 1 de agosto.

O Estádio Cidade de Coimbra vai ser o palco da final da prova rainha, uma vez que o Estádio do Jamor não dispõe de todas as condições para receber jogos de futebol em tempo de pandemia. Inicialmente, a final da competição estava marcada para o último fim de semana de maio.

Esta é a primeira vez desde 1982/83 que a final da taça não acontece no Estádio do Jamor. A Direção-Geral da Saúde não aprovou o Estádio Nacional para receber encontros, uma vez que não reúne condições sanitárias e de higiene. Nas últimas dez jornadas do campeonato, o Belenenses SAD, que joga os encontros como visitado no Jamor, foi obrigado a encontrar casa emprestada.

O Estádio Cidade de Coimbra é palco dos jogos da Académica e já recebeu cinco finais da Taça da Liga, a última em 2015/16. O estádio foi construído para o Euro 2004, e inaugurado em outubro de 2003, num jogo entre a Académica de Coimbra e o Benfica.

O derradeiro jogo da Taça de Portugal, que opõe o Benfica ao FC Porto, encerra a temporada futebolística em Portugal, e antecede a final a oito da Liga dos Campeões, que se vai realizar em Lisboa.

Em atualização