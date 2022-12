Comitiva da seleção chega a Portugal este domingo à tarde, mas dez jogadores não viajam

© Abedin Taherkenareh/EPA

A seleção portuguesa de futebol parte de Doha às 12h00 locais (9h00 em Lisboa), rumo a território português, deixando o hotel duas horas antes, num momento que a TSF vai acompanhar em direto.

A viagem demorará cerca de oito horas, estando a chegada a Portugal prevista para as 17h15, hora portuguesa.

Alguns jogadores foram, no entanto, autorizados a juntar-se às famílias, presentes no Catar, pelo que não vão viajar com a comitiva portuguesa. São eles: Rui Patrício, Raphaël Guerreiro, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, Bruno Fernandes, Matheus Nunes, Rúben Neves, Bernardo Silva, João Cancelo e Diogo Dalot.

A seleção portuguesa de futebol despediu-se do Mundial do Qatar ao perder por 1-0 com Marrocos, estreante nesta fase, no Estádio Al Thumama, em Doha.

Um golo de Youssef En Nesyri, aos 42 minutos, selou o triunfo dos marroquinos, que se tornaram a primeira seleção africana a atingir as meias-finais de um Mundial, enquanto Portugal não conseguiu repetir as 'meias' de 1966 e 2006.