Queixa do Benfica sobre Palhinha leva a abertura de inquérito ao Sporting

© Gerardo Santos/Global Imagens

Por Tiago Santos 12 Fevereiro, 2021 • 18:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo de inquérito ao Sporting devido à utilização do jogador João Palhinha no dérbi de Lisboa, frente ao Benfica.

Ao que a TSF apurou, depois de uma queixa do Benfica, o Conselho de Disciplina entendeu que deve abrir um inquérito sobre um caso que aguarda recurso nos tribunais civis.

Num documento divulgado esta sexta-feira, pode ler-se que o CD decidiu pela "instauração de processo de inquérito, por deliberação da Secção Profissional, de 9 de fevereiro de 2021, na sequência de participação disciplinar apresentada por sociedade desportiva para apuramento do alegado recurso a tribunais estaduais e eventual utilização/participação irregular de jogador".

O processo foi enviado à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, "ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução".

O médio do Sporting recebeu o quinto cartão amarelo na vitória frente ao Boavista (2-0), em encontro da 15.ª jornada da I Liga, em 26 de janeiro, e foi sancionado com processo sumário no dia seguinte, tendo o CD da FPF considerado improcedente o recurso.

Já o presidente do Tribunal Central Administrativo Sul deu provimento à providência cautelar requerida pelo jogador, permitindo que João Palhinha fosse utilizado na vitória frente ao rival Benfica (1-0), no dérbi lisboeta da 16.ª jornada, em 01 de fevereiro.