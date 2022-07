Cristiano Ronaldo quebra o silêncio e reage no Instagram a rumores sobre o seu futuro

© Pedro Correia/Global Imagens

Cristiano Ronaldo utilizou a conta pessoal do Instagram para responder a uma publicação de uma página de fãs no Instagram, revelando que as informações que veem a público sobre o seu futuro profissional não são verdadeiras.

"É impossível não falarem de mim um dia, senão a imprensa não ganha dinheiro. Sabem que se não mentirem não conseguem atrair a atenção das pessoas. Continuem que um dia acertarão em alguma notícia", escreveu, acrescentando um emoji sorridente.

O comentário do internacional português tornou-se viral junto dos fãs do jogador e adeptos do Manchester United.

View this post on Instagram A post shared by HD (@cristianoronaldoish)

A imprensa inglesa garantiu esta semana que Jorge Mendes apresentou em Alvalade as condições para Ronaldo regressar ao Sporting.

Foi uma garantia do jornal inglês, "The Athletic" onde acrescenta que o agente português quis perceber as condições do Sporting, do ponto de vista financeiro e desportivo, para uma alegada contratação de Cristiano Ronaldo.

A imprensa inglesa também adianta que existem algumas dificuldades na SAD leonina para lidar com as exigências salariais de CR7 e que o treinador Rúben Amorim levanta dúvidas sobre receber o internacional português, com 37 anos, no plantel do Sporting.

