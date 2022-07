David Carmo é o negócio mais caro feito em Portugal

David Carmo © Miguel A. Lopes/EPA

O negócio já está fechado entre os dois clubes, tal como a TSF já tinha avançado, e na última noite David Carmo também aceitou as condições oferecidas pela SAD dos dragões. O FC Porto vai ficar com a totalidade do passe do jogador.

A venda do passe do jovem defesa, de 22 anos, vai render aos cofres do SC Braga uma verba que pode chegar aos 22,5 milhões de euros, naquele que é o negócio mais caro entre clubes portugueses, superando o valor da transferência de Rafa, também do SC Braga, mas para o Benfica. Na época 2016-2017, o extremo internacional português custou às águias 16,4 milhões de euros pela totalidade do passe.

Benfica também vai receber dinheiro com este negócio

O mecanismo de solidariedade vai ficar a cargo do FC Porto, com um custo total de 900 mil euros. O SC Braga vai receber 700 mil euros pela formação do jogador entre os anos 2015 e 2022. Mas também o Benfica vai ter direito a receber 100 mil euros devido à passagem do jogador pela formação das águias entre 2011 e 2013.

O Anadia e o Sanjoanense também vão ter direito a receber um valor através do mecanismo de solidariedade.