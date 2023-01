Dias Ferreira sobre o dérbi: "Com esta ladroagem na arbitragem não vale a pena"

Dias Ferreira, antigo dirigente do Sporting © Pedro Rocha/Global Imagens (arquivo)

A poucos dias do Benfica-Sporting, José Dias Ferreira revela estar pouco confiante para o jogo. O antigo dirigente leonino diz que não vale a pena fazer grandes perspetivas porque os árbitros não deixam.

"Não estou muito confiante e não é por causa da equipa. Quem vê o jogo com o Marítimo não fica muito confiante. Com esta ladroagem na arbitragem não vale a pena fazer grandes perspetivas", lamenta Dias Ferreira em declarações à TSF.

Ainda sobre o jogo com o Marítimo, o antigo dirigente do Sporting lança duras críticas à atuação do árbitro Hélder Malheiro: "Só um cego é que não vê que o Sporting não foi prejudicado. Se fosse com o Benfica, a comunicação social estava toda desesperada e aos gritos. O Benfica a mesma coisa. Como é o Sporting, não tem força hoje em dia. Somos roubados a torto e direito por um qualquer senhor chamado Hélder Malheiro. Chega ali para decidir o resultado e acabou, mais um VAR que deve ser tão bom como ele."

Ouça as declarações de Dias Ferreira à TSF. 00:00 00:00

José Dias Ferreira pede ainda a intervenção das autoridades judiciais: "A arbitragem só vai mudar com o Ministério Público ou com a Polícia Judiciária. Até lá, não vale a pena".

Nesta entrevista à TSF, Dias Ferreira iliba o treinador Ruben Amorim de qualquer fracasso. "Mantenho a confiança no treinador. Não tem culpa nenhuma. Até nem fala nos árbitros", conclui.

Benfica e Sporting defrontam-se no domingo às 18h00, no Estádio da Luz, a contar para a 16.ª jornada da I Liga.